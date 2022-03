Po fatalnym 2. sezonie "Wiedźmina" nowa gra to ostatnia nadzieja fanów

Chyba nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że nowy sezon "Wiedźmina" Netfliksa nie został zbyt ciepło przyjęty przez polskich widzów. Oburzenia było znacznie więcej, niż po premierze serii pierwszej, i wcale mnie to nie dziwi - osobiście naprawdę lubię pierwszą odsłonę, ale kontynuacja okazała się moim największym rozczarowaniem 2021 roku. Oczywiście - całość wykręciła fenomenalne wyniki oglądalności, ale doskonale wiemy, że popularność w streamingu niekoniecznie wiąże się z wysoką jakością dzieła.



Recenzje zachodnich krytyków okazały się bardzo rozbieżne z wrażeniami widzów - podczas gdy pierwsza seria zdecydowanie bardziej przypadła do gustu zwykłej widowni, w przypadku drugiej to dziennikarze byli zdecydowanie bardziej przychylni (jak sugeruje serwis Rotten Tomatoes). Nie będę pochylał się nad tym tematem i teoretyzował, z czego to wynika - o drugiej serii serialu Netfliksa napisaliśmy już wszystko, punktując to, co nam w niej nie gra. W obecnej sytuacji podobni nam miłośnicy uniwersum Geralta z Rivii poczuli rozgoryczenie, a ich entuzjazm zaczął konać w męczarniach.



No bo tak: choć Andrzej Sapkowski napomknął już kilkakrotnie, że pracuje nad kolejnymi książkami związanymi z wiedźminem, dotychczas nie poznaliśmy żadnych konkretów i nie wiemy, czy w istocie doczekamy się jeszcze jakiejś publikacji. CD Projekt RED zamknęło już swoją wiedźmińską trylogię gier, a Netflix rozczarował nową odsłoną, po seansie której naprawdę trudno jest wyczekiwać z zapałem i niecierpliwością trzeciego sezonu, "Blood Origin" czy innych spin-offów (nawet pamiętając, że animowana "Zmora Wilka" wypadła całkiem przyzwoicie). Ba, zamknięto nawet Witcher School!



Trafiliśmy do punktu, w którym na horyzoncie przestało majaczyć cokolwiek budzącego nadzieję na w pełni udane dzieło w wiedźmińskim uniwersum. O ile jeszcze przed WitcherConem (konwentem, w którym CDPR i Netflix wspierali się nawzajem, ale to platforma grała pierwsze skrzypce) przyszłość "Wiedźmina" budziła znacznie większą ekscytację, początek 2022 roku przywitał nas poczuciem, że w związku z "Wiedźminem" nie ma już na co czekać.