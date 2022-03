Co mają wspólnego scenarzyści THE OFFICE PL i Michał Holc, główny bohater serialu? Nie specjalnie przejmujemy się tym, że możemy kogoś obrazić. Kiedy pisaliśmy pierwszy sezon nie wiedzieliśmy jak serial zostanie przyjęty, w końcu mierzyliśmy się z legendą. Teraz, kiedy wiemy, że reakcje były bardzo dobre, możemy pozwolić sobie na jeszcze więcej. W końcu, kto nie ryzykuje, ten nie pije Kropliczanki. W drugim sezonie będzie kilku nowych bohaterów, kilka bardzo ciekawych występów gościnnych, ale to co się nie zmieni to humor i sytuacje, które z jednej strony śmieszą, z drugiej każą się wstydzić za bohaterów

- mówi Łukasz Sychowicz, head writer serialu.