Koniec śmieszków z Mamy Ginekolog. Influencerka zdała egzamin specjalizacyjny

Mama Ginekolog (Nicola Sochacki-Wójcicka), popularna lekarka i influencerka, która skupia się na udzielaniu porad z zakresu rodzicielstwa, ciąży, zdrowej diety czy ginekologii, pod koniec zeszłego roku musiała tłumaczyć się swoim followersom. W sieci zawrzało, gdy oblała egzamin ze specjalizacji ginekologicznej - wiele obserwujących ją osób było przekonanych, że lekarka jest już ginekolożką.



Rzecz w tym, że choć w istocie zajmowała się pracą w dziedzinie, nie zakończyła swojego stażu złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, a zatem - nie była specjalistką ginekologii i położnictwa.



Przypomnę, że w Polsce ścieżka lekarza prezentuje się następująco: po ukończeniu sześcioletnich jednolitych studiów wyższych, kandydat do zawodu musi odbyć 13-miesięczny staż dyplomowy i zdać Lekarski Egzamin Końcowy. By uzyskać tytuł specjalisty, musi przebyć dłuższą, opartą na modułach drogę. Moduł jednolity trwa od 4 do 6 lat.



Faktem jest, że lekarze bez specjalizacji raczej nie tytułują się zgodnie z nazwą tej specjalizacji. Niektórzy przyznali, że skoro Mama Ginekolog pracuje w zawodzie i w gabinecie ginekologicznym, to w zupełności im wystarczy. Inni wskazywali na nadużycie czy wręcz oszukiwanie fanów. Jeszcze inni wyśmiewali tych poprzednich za czerpanie wiedzy medycznej z instagramowego profilu bez wcześniejszej weryfikacji.