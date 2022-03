To jednak nadal nie było jednoznacznym z tym, że jednak nie umarł. Internauci zaczęli jednak pisać, że to wszystko ściema, ale komentarze były szybko usuwane, dziennikarze zadzwonili na parafię i policję, by potwierdzić, czy to prawda i ich rozmówcy nie słyszeli o takiej sprawie. Powstawały kolejne artykuły ze spekulacjami, ale nikt nie powiedział tego na głos, bo do końca nie miał pewności. Gdyby się później okazało, że celebryta serio zginął tragicznie, to by dopiero skandal. W końcu Dominik trzeciego dnia "zmartwychwstał".