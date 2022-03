Masz świadomość, że to ty jesteś matką chrzestną chamstwa w Polsce. Przecież wiesz o tym. A ty powiesz: "kur*a, jesteś chamem tak jak zawsze". I wychodzisz. (...) Chodzi o to, że gramy to tak, jakby to był fragment programu. Ja powiem: Ale Karolina, błagam cię...

- powiedział Kuba Wojewódzki.