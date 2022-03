Co nowego zobaczymy w kwietniu na Amazon Prime Video? Te tytuły zapowiadają się świetnie

Powyższe produkcje zapowiadają się co najmniej intrygująco, a przecież to jedynie część spośród licznych premier filmów i seriali, które trafią do serwisu na licencji. Tymczasem polscy użytkownicy w mijającym tygodniu najchętniej oglądali "The Boys" i ich spin-off "Chłopaki przedstawiają: Czyste zło". Do tego wciąż często sięgamy po "Koło czasu" i "Wspaniałą panią Maisel".