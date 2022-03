Mordujemy Ukraińców, ale chyba nie zasłużyliśmy na hejt - ambasada Rosji reaguje, bo Rosjanom jest smutno

W innych komentarzach internauci wklejają filmy i zdjęcia, na których zarejestrowano skutki rosyjskiej inwazji, zniszczenia i śmierć. Tym, którzy piszą, że starają się nie generalizować i nie wrzucać wszystkich Rosjan do jednego worka, przypomina się, jak wielu z nich wspiera wojnę.



Przypominamy, że 75,5 proc. Rosjan wspiera ewentualny atak na inny kraj i wierzy, że będzie to Polska; 86,6 proc. toleruje i popiera potencjalną napaść na jeden z krajów Unii Europejskiej, a 75 proc. respondentów akceptuje zastosowanie broni atomowej przez Federację Rosyjską. To dość głośne w ostatnich dniach wyniki badania socjologów ukraińskiego Active Group.



Skala kremlowskiej propagandy jest czymś dla nas niezrozumiałym i niewyobrażalnym - to oczywiste, że nasi sąsiedzi padli ofiarą potężnej indoktrynacji. Niestety, opinia publiczna w Rosji może być wyznacznikiem potencjalnych działań Kremla wobec światowej społeczności. W odpowiedziach do promujących akcję filmów przypomina się, że obecna niechęć nie jest rusofobią, a naturalną i właściwą reakcją - koniecznością odcięcia się od kraju, którego głowa dopuszcza się kolejnych zbrodni, a wielu obywateli mu przyklaskuje. To forma protestu i próba dotarcia do świadomości Rosjan, którzy nie powinni wyrażać zgody na równanie z ziemią kraju ich sąsiadów, gwałcenia ich praw i bezlitosnego mordowania.



Na działania żołnierzy, którzy strzelają do dzieci i starców, którzy sieją bezsensowne, barbarzyńskie zniszczenie. Jak teraz, gdy w Hostomelu okupanci spalili stajnie wraz z końmi. Większość zwierząt spłonęła żywcem.