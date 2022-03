Zmieniają się zasady odbioru TV. Możesz dostać nawet 100 zł na nowy dekoder

W lipcu w całej Unii Europejskiej ma dojść do zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej. Oznacza to, że przejdziemy z DVB-T na DVB-T2/HEVC. Dla wielu osób wiąże się to z potrzebą wymiany sprzętu (kupno dekodera lub telewizora). Dla tych, których nie będzie na to stać, rząd przygotował specjalne dofinansowanie. Już można się o nie starać.