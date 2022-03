Kumpel Putina opowiada, że w Ukrainie powstała "seks bomba", która wysterylizuje Rosjan. To bzdura

Były wicepremier i szef rosyjskiego programu kosmicznego Dmitrij Rogozin, od samego początku inwazji na Ukrainę dwoi się i troi, żebyśmy przypadkiem go nigdy nie zapomnieli. To on "zaprosił" Jarosława Kaczyńskiego słowami "Przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy", groził zakończeniem programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, odmówił wysłania brytyjskich satelitów OneWeb i wstrzymał program misji marsjańskich ExoMars. Tym razem może i nie odwalił niczego, co wpłynie na przyszłość lotów w kosmos, ale może mieć inne, także negatywne skutki.