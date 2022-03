Nowe funkcje na Netfliksie! Jak z nich skorzystać i zagrać w nowe gry?

Założenie tej gry brzmi: zrób wszystko, by ocalić swoją rodzinę i przetrwać apokalipsę zombie. To kontynuacja przeboju "Into the Dead", w którym uzbrojeni gracze muszą odpierać coraz większe zagrożenia zombie podczas przemierzania niebezpiecznego terenu. Twórcy obiecują wiele pełnych akcji rozdziałów, dziesiątki etapów (pola naftowe, bazy wojskowe), setki wyzwań (płonące lasy, mroźne szczyty gór), ogrom broni i ulepszeń do odblokowania.



Premiera: marzec 2022.