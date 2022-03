Powstała parodia "Gry o tron" i jest żenująca. Rozczarowanym fanom to nie przeszkadza

"Gra o tron" nie jest tym, czym niegdyś była. Showrunnerzy David Benioff i D.B. Weiss skutecznie sprowadzili ją na dno. Mimo to najpopularniejsza marka HBO powoli odradza się z ruin 8. sezonu, dzięki długiej liście spin-offów zapowiedzianych przez George'a R.R. Martina. Widać to nawet po fandomie, który wcześniej długo lizał rany i wciąż jest mocno nieufny wobec nadchodzących tytułów. W czym nie pomaga zniecierpliwienie oczekiwaniem na "Wichry zimy", ale to osobny temat.



Wydawać by się mogło, że wobec takiego natłoku negatywnych emocji nadszedł świetny moment na sparodiowanie serialu HBO. Tak przynajmniej musieli pomyśleć scenarzyści animowanej klasyki znanej w Polsce pod tytułami "Family Guy" i "Głowa rodziny". W 20. sezonie produkcji będącej dzieckiem Setha MacFarlane'a zadebiutował odcinek "HBO-No", w którym wyśmiano trzy wielkie hity popularnej stacji. Chodzi o seriale "Gra o tron", "Sukcesja" i "Wielkie kłamstewka". Wyszło naprawdę fatalnie i nie tylko z powodu znacznie gorszego niż dawniej humoru twórców "Głowy rodziny". Problemem jest już sam dobór parodiowanych tytułów.