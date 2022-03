Krytycy miażdżą "Głęboką wodę", ale to bzdury. Ten thriller erotyczny was rozpali

"Głęboka woda" miała ponownie wprowadzić seks na filmowe salony. W dodatku za sprawą The Walt Disney Studios, które ostatni raz miało do czynienia z erotykiem w 1994 roku. Nie licząc tytułów wydawanych pod szyldem Miramax i nabytych wraz z przejęciem 20th Century Fox, Disney od czasu "Barw nocy" w głębokim poważaniu ma treści dla dorosłych. Interesuje go PG-13, aby dzieciaki zaciągały do kin swoich rodziców. Czy ktoś w ogóle w wytwórni wiedziałby dzisiaj, jak promować rzeczy skierowane do pełnoletniego widza?



Myszka Miki zgodziła się jednak dystrybuować "Głęboką wodę". Jeszcze w grudniu minionego roku zamierzała nawet wprowadzić ją na wielkie ekrany. W międzyczasie pojawiły się negatywne recenzje i w Stanach Zjednoczonych film po cichu wszedł na Hulu, a w innych krajach pojawił się na Amazon Prime Video. Wszelkiej maści krytycy ponownie mieli używanie i produkcja ma aktualnie zaledwie 36 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Nie znaczy to, że trzeba z góry ją przekreślać. Rozpali was bowiem jak należy.