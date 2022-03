Jesz dwa miesiące, spłacasz cały rok. Ewa Chodakowska wymyśliła "jedzenie na raty"

Internautki nie zostawiają suchej nitki na swojej idolce. Jedna z nich zauważyła, że skoro to oferta dla zamożnych osób, to po co te raty? Druga wyliczyła, że kupno cateringu osobno, a nie w pakiecie wychodzi nas taniej, choć przecież powinno wyjść inaczej. Wiele z nich pisze też, że to po prostu "niewypał". I ogólnie krytyczne komentarze przeważały pod filmikiem tłumaczącym ofertę trenerki na Facebooku. To akurat na jej profilu rzadkość.



* zdjęcie główne: screeny z Ewa Chodakowska / Facebook