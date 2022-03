Rosyjskie kina zwróciły się o pomoc do rządu. Ale zakładając nawet najbardziej optymistyczne scenariusze, zdaniem ekspertów dopłaty dla kin co najwyżej opóźnią upadek branży. Prócz powrotu hollywoodzkich tytułów nic nie jest w stanie go powstrzymać. Filmy Disneya, Warner Bros. i Sony nie wrócą jednak na tamtejsze ekrany, Władimir Putin musiałby zaprzestać działań w Ukrainie. A na to się na razie nie zanosi.