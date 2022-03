"Jak feniks" portretuje Marilyna Mansona jak potwora, ale fani ciągle go bronią. Oceniamy film HBO Max

"Jak feniks" (oryginalny tytuł to "Phoenix Rising") jest dwuczęściowym filmem dokumentalnym nakręconym przez Amy Berg, który zadebiutował na tegorocznym festiwalu Sundance w styczniu. Do mediów wypłynęło wtedy bulwersujące wyznanie Evan Rachel Wood. Aktorka powiedziała, że została "właściwie zgwałcona przed kamerą". Miało to mieć miejsce na planie teledysku do piosenki Heart-Shaped Glasses. Marilyn Manson zaprzeczył tym i innym zarzutom. Teraz obie części filmu możemy już obejrzeć na HBO Max. Ostrzegam, że jeżeli byłaś/byłeś ofiarą przemocy seksualnej, to ten seans może wywołać w tobie nieprzyjemne wspomnienia.