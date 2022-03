"Czarny Krab" to nowy hit Netfliksa. Oceniamy gorący thriller science fiction w mroźnej Szwecji

"Czarny Krab" to film, który chce uwieść was mrocznym klimatem, a przed ekranem utrzymać wartką akcją. Adam Berg nie próżnuje i zabiera widzów na ostrą jazdę bez trzymanki. Bohaterowie ścigają się z czasem, wdają się w rozróbę w stylu "Bękartów wojny" i strzelają do wrogów równie chętnie, co oskarżają się nawzajem o zdradę. Naprawdę wiele się tu dzieje, a do tego możemy nacieszyć oczy przepięknymi pejzażami skutej lodem Szwecji.



Problemem "Czarnego Kraba" jest jednak jego powtarzalność. To po prostu kolejny postapokaliptyczny thriller Netfliksa. Jeśli widzieliście "Nie otwieraj oczu", lub "Ciszę" wiecie mniej więcej czego się spodziewać. Scenariuszowe motywy napędzające fabułę się nie zmieniają. Będziemy więc towarzyszyć protagonistce w niebezpiecznej podróży, dzięki której będzie mogła spotkać się z córką i przy okazji ocalić świat.