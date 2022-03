Ma 7 nominacji do Oscarów, a jest wyjątkowo skromny. Oceniamy "Belfast"

"Belfast" jest filmem bardzo osobistym i intymnym. Został rozegrany na niskich tonach, co paradoksalnie z każdą sceną nadaje mu coraz większej emocjonalnej głębi. Dostajemy w nim coś do śmiechu, coś do płaczu, a i przyczynków do refleksji nie brakuje. Uwierzcie mi, to skromna produkcja, która nieprzypadkowo stała się ważnym graczem podczas tegorocznego sezonu oscarowego.



To już ostatnia szansa, aby wybrać się do "Belfastu" w polskich kinach.