"Potęga jest wszystkim". Jin Kazama poznał rodzinną sztukę samoobrony, Tradycje Sztuki Walki w stylu Kazamy, w młodym wieku. Mimo to był bezsilny, gdy pojawiło pojawiło się potworne zło i zniszczyło wszystko, co było mu drogie, zmieniając jego życie na zawsze. Wściekły na siebie, że nie potrafił tego powstrzymać, Jin poprzysiągł zemstę i wyruszył na poszukiwania absolutnej mocy. Jego misja doprowadzi do ostatecznej bitwy na globalnej scenie - turnieju King of Iron Fist.