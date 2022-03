Od premiery koreańskiego "Squid Game" minęło już kilka miesięcy, ale nadal żaden tytuł Netfflix Original nie był w stanie pobić jego wyniku. Dlatego twórca serialu Hwang Dong-hyuk może bez żadnej fałszywej skromności powiedzieć, że na kontynuację jego dzieła czekają miliony ludzi z całego świata. Wiele osób nie byłoby w stanie poradzić sobie z taką presją, ale Koreańczyk chyba nie ma z tym kłopotu. Jest nie tylko entuzjastycznie nastawiony do robienia 2. sezonu, ale wręcz nie boi się rozważać w jego kontekście iście szalonych pomysłów.



W jakimś sensie nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem. Silną inspiracją dla "Squid Game" były kultowe mangi i anime, a w nich nieraz dzieją się rzeczy, na które żadne inne medium by się nie poważyło. Sam serial Netfliksa im pod tym względem nie ustępował, co po części przełożyło się na jego sukces. Ale również z tego powodu część widzów oskarżała go o nadmierną brutalność i nihilizm. Kontrowersje wywołał także fakt, że dzieci w Belgii i Wielkiej Brytanii bawiły się w mordercze wersje gier z "Squid Game". Swoje zawody na pieniądze urządzali też niektórzy dorośli widzowie. Widzowie tego typu będą zapewne zadowoleni, że w 2. sezonie pojawią się nowe gry do naśladowania.