Netflix dowozi "Krakowskie potwory" i "Bridgertonów". A co znika z serwisu?

Niegrzeczni chłopcy powrócili po niemal 20 latach przerwy i jak zwykle zrobili porządną rozróbę. Will Smith i Martin Lawrence pokazali, że wciąż mają to coś. Odczuwają już ciężar swojego wieku na kark i jest to źródłem wielu mniej lub bardziej błyskotliwych żartów. Panowie pakują się w kolejne kłopoty, z których wydostają się ciętym humorem podawanym w rytm wybuchów i strzelanin.



Film dostępny na Netfliksie tylko do 22 marca włącznie.