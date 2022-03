Jakie filmy i seriale oglądają Polacy? W ostatnich dniach króluje "Projekt Adam" i "Tabu"

"Psi patrol" to najpopularniejszy serial animowany dla dzieci. Różne sezony produkcji są obecnie dostępne na dwóch różnych platformach VOD. Sezony 1., 5. i 6. zainteresowani widzowie znajdą na Netflix Polska. Z kolei 3. i 4. seria dostały się do biblioteki HBO Max. Nie jest to z pewnością najwygodniejsza opcja dla płacących za różne serwisy rodziców, ale czego się nie robi dla ukochany dzieci?



Wynik: 18 punktów