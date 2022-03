"Ambulans" to chyba najbardziej niepozornie nazwany film w karierze Michaela Baya. Tak, w miniony piątek nieco niepostrzeżenie do polskich kin wszedł nowy tytuł hollywoodzkiego mistrza wybuchów. Fabuła "Ambulansu" kręci się wokół dwójki zdesperowanych braci, którzy organizują napad na bank. Ich plan napotyka jednak na wyraźne trudności, co zmusza ich do kradzieży szpitalnego ambulansu. W obsadzie filmu pojawili się Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Elza Gonzalez, Devan Long i Jose Pablo Cantillo.