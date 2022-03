"Upload" powrócił z 2. sezonem i, ach, jaki to jest przyjemny serial. Kontynuacja losów Nathana, który trafił do cyfrowych zaświatów, spodobała się użytkownikom platformy Amazona. Przed "Głęboką wodą" to ten tytuł znajdował się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych tytułów w Polsce na Prime Video, a teraz okupuje drugi stopień podium.



Serial dostępy na Amazon Prime Video.