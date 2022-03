Young Leosia powiększyła sobie piersi. Napaleni fani zacierają ręce. Serio

Może nie zrobiłoby się z tego wielkie halo, gdyby od razu było wiadomo, o co chodzi. Najpierw jednak w świat poszły zdjęcia raperki i jej koleżanki, influencerki Lili Janowskiej (prywatnie to dziewczyna Żabsona, który wypromował Leosię) w szpitalnych fartuchach. Wyglądały tak, jakby coś im się stało poważnego, ale nie napisały co.



"Na ten moment nie wiemy, co stało się raperce. Lila Janowska dodała identyczną relację, co Leosia. Wątpliwe jest, że jest to akcja promocyjna. Bardziej wygląda to na jakiś wypadek przy pracy" - spekulował portal glamrap.pl. I akurat takie newsy, które pojawiły się wszędzie, jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Przesadne epatowanie w nagłówku "szpitalem" mogło jednak przerazić zatroskanych Leosionators.