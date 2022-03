Jared Leto i Anne Hathaway w serialu o nieznośnych bogaczach i ich upadłym startupie. Oceniamy "WeCrashed"

Apple TV+ lubuje się ostatnio w serialach o zwykłych ludziach uwikłanych w sytuacje bez wyjścia, jak w poruszającym serialu "Psychiatra u boku". Do produkcji o amerykańskim startupie byłem jednak nastawiony dość sceptycznie. Tym bardziej że dobrze wiem, jak ta historia się skończyła (czyli, mówiąc oględnie, nie najlepiej). Mimo to postanowiłem dać szansę bazującemu na podcaście o tym samym tytule "WeCrashed". Tym bardziej że reklamowany jest jako love story.



Apple we współpracy z Lee Eisenbergiem i Drew Crevello przygotował dla widzów opowieść o wzlocie i bolesnym upadku WeWork: nowojorskiej firmy założonej przez Adama Neumanna i Miguela McKelveya, która zajmowała się organizowaniem przestrzeni do coworkingu i stawiała na społeczność. Seans pierwszych trzech odcinków okazał się świetną decyzją.