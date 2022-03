Zdjął szpilki i chwycił za karabin. Społeczność LGBT wie, że broniąc Ukrainy, broni wolności

Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć dwa zdjęcia Ivana Honzyka - influencera, modela, popularnego makijażysty i tancerza pole-dance. Po lewej widzimy go w stroju przeznaczonym do tańca, na wysokich obcasach. W kontraście do szpilek widzimy drugie zdjęcie, na którym Honzyk jest ubrany w wojskowy mundur.



Wie, że ta walka toczy się o coś więcej, niż nazewnictwo kraju - to również bitwa o być albo nie być dla społeczności LGBTQ+. Prawdziwa walka o wolność. Tu przegrana nie wchodzi w rachubę.