Putin wybrał Polakom majonez. Jeszcze wczoraj się wahali, dzisiaj bojkotują znaną markę

Polacy to miłośnicy majonezu (niektórzy twierdzą wręcz, że "bez niego to nie ma Wielkanocy") - tak wielcy, że przed świętami potrafią kupić ponad 30 mln słoików. A skoro miłość, to i wojna - od lat śmiejemy się przecież, że największy konflikt Polaków to ten o majonez numer jeden.



Pojedynek Majonezu Dekoracyjnego Winiary z Majonezem Kieleckim trwa i choć dla każdego posiadacza bardziej wysublimowanych kubków smakowych oczywiste jest, że Kielecki bije Winiary na głowę, to właśnie ten należący do Nestle jest najczęściej kupowany przez naszych rodaków (choć produkt WSP "Społem" depcze mu po piętach).



Nadszedł jednak czas, w którym wszyscy solidarnie powinniśmy posadzić Winiary w loży przegranych.