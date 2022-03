Piotr Adamczyk pokazał jak wyglądał jako bobas. Z okazji 50. urodzin pomaga dzieciom z Ukrainy

Piotr Adamczyk ma za sobą świetny aktorski rok dzięki zagranicznym serialom jak "Hawkeye" i "For All Mankind". Na szczęście nowa odsłona jego popularności nie sprawiła, że zatracił dystans do swojej osoby. Świadczy o tym wrzucone przez niego zdjęcie niemowlaka z okazji swoich 50. urodzin. Fotografia Adamczyka-bobasa ma pomóc w szczytnym celu. Chodzi o dzieci z Ukrainy i nie tylko.