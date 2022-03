W "Krakowskich potworach" straszy głównie scenariusz. Sprawdzamy nowy polski serial Netfliksa

To prawda, że czekałem na Netfliksowe "Krakowskie potwory" z wielką niecierpliwością - jak na każdy inny film czy serial, którego twórcy próbują przetrzeć nieuczęszczane przez innych polskich scenarzystów i reżyserów szlaki. Rodzime kino gatunkowe z prawdziwego zdarzenia to niezwykła rzadkość, w związku z czym każda podjęta próba zrealizowania projektu w sferze - dajmy na to - horroru, napawa mnie entuzjazmem (i to nawet wówczas, gdy zapowiedzi nie prezentują się najlepiej).



Kibicowałem zatem twórczyniom "Krakowskich potworów", tym bardziej, że zdecydowały się sięgnąć do słowiańskich wierzeń i tradycji - naszej zaniedbywanej przez artystów bogatej spuścizny mitów i legend, która aż prosi się o czerpiące z niej scenariusze.



Teraz, już po seansie serialu Kasi Adamik i Olgi Chajdas, który nie jest - w moim odczuciu - serialem dobrym, wciąż bardzo cieszę się, że powstał. Bo każda próba reanimacji fantasy czy horroru (i nie tylko) na polskich ekranach to kolejny krok w dobrym kierunku.