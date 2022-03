"Czarny Krab" ma spory potencjał do stania się nowym hitem Netfliksa. Wszyscy uwielbiamy skanynawskie seriale, więc wiele osób kliknie przycisk "Odtwórz" tylko na bazie tego jednego faktu. Kolejny powód to tematyka post-apo i niedaleka przyszłość, w której świat jest podzielony po wojnie. Thriller może się więc okazać przerażająco aktualny. W głównej roli zobaczymy Noomi Rapace, czyli Lisbeth Salander ze szwedzkiej ekranizacji cyklu "Millenium". Oczywiście może to być przeciętniak jak niedawna "Walka z lodem" (skojarzyło mi się z mroźnymi klimatami), ale pożyjemy, zobaczymy.