Kot-influencer bezpiecznie uciekł przed wojną. Ma milion fanów i opowiada, co dzieje się w Ukrainie

Później dzięki pomocy ochotników Anna i kot Stepan zostali przetransportowani pociągiem do Lwowa. Ostatecznie po 9 godzinach czekania w kolejce dostali się do Polski. Dziś za sprawą organizacji World Influencers and Bloggers Association kot-influencer i jego właścicielka są już z Francji, gdzie oczekują na powrót do domu. Autorka profilu zapowiada też, że ma zamiar dalej rozpropagowywać informacje o wydarzeniach na Ukrainie. Choć oczywiście jednocześnie martwi się o wszystkich najbliższych, którym do tej pory nie udało się wydostać z atakowanego państwa.