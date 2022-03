Tak, konkursy piękności są toksyczne, ale zakazywanie ich nic nie da

W odpowiedzi na głosy sprzeciwu i trendy społeczne, niektóre konkursy, jak np. wspomniane Miss America, zrezygnowały z kostiumów kąpielowych, a w innych uczestniczki występują bez makijażu. Totalna zmiana formuły, by startować mógł dosłownie każdy i każda osoba, wydaje się sprawiedliwa, ale mogłaby przynieść więcej szkód niż pożytku. I nie chodzi tylko o to, że mogłaby spaść oglądalność, trudno byłoby określić kryteria wyboru, ale już widzę te wszystkie marudy, które oburzałyby się na poprawność polityczną jak przy obsadach seriali Netfliksa. Zupełne zakazywanie konkursów miss byłoby trudne do ogarnięcia i mocno bez sensu, bo i tak zaraz powstałoby coś podobnego, co pewnie nazywałoby się trochę inaczej. I co by było następne: ban na bycia pięknym, nawet subiektywnie?



* zdjęcie główne: screen z juvenaid vlogs / YouTube