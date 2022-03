Serial o sympatycznym mordercy z sąsiedztwa był pierwotnie emitowany w latach 2006-2013 i zebrał świetne noty. Polacy, którzy chcieliby go obejrzeć po raz kolejny lub nadrobić, mogą to zrobić dzięki usłudze CANAL+ online. To właśnie do tego serwisu wideo na żądanie trafiło pełne osiem sezonów "Dextera", na które składa się 96 blisko godzinnych odcinków - a to nie koniec dobrych wieści.