Chyba nikogo nie powinno dziwić, że młody i zaznajomiony z showbiznesem Wołodymyr Zełenski doskonale wykorzystuje potencjał social mediów w zaistniałej tragicznej sytuacji. Media nie ochronią Ukraińców przed pociskami najeźdźców, ale mogą im pomóc - rozpowszechniając informacje o rosyjskich zbrodniach na świecie, podnosząc morale broniących się i przypominając, że ich prezydent to człowiek odważny i zaangażowany. Doskonale pokazuje to szokujące wideo poświęcone skali dewastacji Ukrainy.



Nawet w wojennej zawierusze Zełenski nie zaniedbuje mediów społecznościowych. Wraz ze swoimi ludźmi dba o to, by kolejne publikacje pojawiały się kilka razy dziennie na Twitterze, Instagramie czy Facebooku. Nie ustaje w przesyłaniu komunikatów - tych podnoszących na duchu, skierowanych do mieszkańców swojego atakowanego kraju, oraz informujących resztę świata o skali Putinowskich zbrodni. A przy okazji apelujących do Zachodu o pomoc (obecnie głównie o zamknięcie nieba nad Ukrainą).