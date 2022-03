Debiut zwiastuna "Puss in Boots: The Last Wish" był zaskoczeniem dla wielu fanów serii "Shrek", ale animacja znajdowała się w przygotowaniu od ponad trzech lat. W międzyczasie studio DreamWorks zmieniło jednak najważniejsze osoby odpowiedzialne za film i wydawało się, że produkcja trafi do produkcyjnego piekiełka razem z sequelem głównej serii o zielonym ogrze. I stąd właśnie tak duże zdziwienie, gdy ni z tego, ni owego trailer "Puss in Boots: The Last Wish" trafił do widzów.



Początkowe zaskoczenie szybko ustąpiło jednak kontrowersjom i dyskusjom. Część komentujących wyraziła sprzeciw, że zamiast nowego "Shreka" dostaniemy sequel spin-offa. Oryginalny "Kot w butach" spotkał się z dosyć ciepłym przyjęciem i zarobił 555 mln w globalnym box office, ale nie ukrywajmy, że to nie "Shrek". Jego powab jest w dużej mierze ograniczony. Zwłaszcza bez Antonio Banderasa w roli głównej, a wielu odbiorców nie rozpoznało jego głosu w zwiastunie. Tutaj jednak należy wyjaśnić, że Hiszpan powróci do roli, podobnie jak grająca Kitty Softpawns Salma Hayek. W obsadzie znaleźli się też m.in. Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Wagner Moura i John Mulaney.