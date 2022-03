Polscy youtuberzy szukali Rosjan, którzy nie popierają wojny. I znaleźli

W czasie wojny w Ukrainie łatwo wrzucić wszystkich Rosjan do jednego wora i poczuć niechęć do całego narodu. Byłby to jednak błąd. Nie wszyscy mieszkańcy Federacji Rosyjskiej popierają bowiem działania Putina za naszą wschodnią granicą. Są przeciwni formie agresji dyktatora. Do kilkorga z nich dotarł duet polskich youtuberów znany jako Planeta Abstrakcja.