Polka została Miss World 2021. Kim jest Karolina Bielawska, najpiękniejsza kobieta świata?

Karolina Bielawska urodziła się w Łodzi w 1999 roku. W 2019 zdobyła tytuł Miss Polonia. Twierdzi, że lubi poznawać nowe kultury, a podróże są jej największą pasją (do tej pory zwiedziłą trzydzieści krajów). Obecnie studiuje Master of Business Studies na International Faculty of Engineering (IFE) Politechniki Łódzkiej (napisała pracę licencjacką pt. "The image of Miss Polonia brand"), udziela się też charytatywnie (jest ambasadorką, wolontariuszką i inicjatorką wielu akcji takich jak Korona z Głowy, Zupa na Pietrynie czy Dotykam = Wygrywam).



Jest też laureatką nagrody dla najlepszego absolwenta Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021.W czasie miesięcznego pobytu w Portoryku w grudniu dostała się do TOP 13 minikonkursu o nazwie "Top Model", gdzie znalazło się aż 100 finalistek.



W związku z pandemią i odwołanym konkursem Miss World w 2020 roku, na swój start w wyborach najpiękniejszej kobiety świata musiała czekać rok dłużej - najwyraźniej było warto.