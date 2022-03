Nie zmienia to jednak faktu, że im cofamy się dalej w przeszłość, tym liczby są coraz wyższe. Porównując sezon 30. z 28. widzimy spadek aż o 140 tys. (średnia 820 tys. widzów). A kiedy przeniesiemy się do początków show w 2002 roku, kiedy program był emitowany jeszcze w Polsacie, miał średnio ponad dwumilionową widownię. Po przejściu do TVN w 2006 roku oglądalność wzrosła do niemal 3 milionów. Milion widzów oglądało go ostatnio w 2018 roku.