Korwin Piotrowska gościła już w programie Wojewódzkiego. Było to bardzo dawno temu, bo w 2004 roku. W ciągu minionych 18 lat obydwoje często wyrażali niechęć do siebie nawzajem. Kłócili się na łamach mediów tradycyjnych i social mediów. On krytykował ją za brak dystansu, a ona wyzywała go od seksistów i erotomanów.