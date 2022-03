Na Facebooku już powstają grupy szczujące na Ukraińców. Powód? Mają lepiej niż Polacy

Co na nich znajdziemy? W oczy rzucają się zasłyszane historyjki lub trudne do zweryfikowania doświadczenia, które przypominają fejki rozpowszechnienie w czasie pandemii od siostry szwagra pracującej w szpitalu. I żeby nie było - nie twierdzę od razu, że się nie wydarzyły (ale bardzo w to wątpię), bo to by oznaczało, że jestem szurem, ale sensacyjne posty bez dowodów są nic niewarte. Każdy sobie może coś takiego wymyślić i wrzucić do internetu, dlatego nie powinny być rozpowszechniane dalej. Szczególnie w czasach wojny informacyjnej.