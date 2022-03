Netflix i kina szykują nowości na wiosnę. O tych filmach będzie mówić cała Polska

Powyższa lista obejmuje jedynie nowości kinowe. Nie znaczy to jednak, że nie będzie co oglądać na platformach VOD. W końcu w naszym kraju zawitało już HBO Max. Na start serwisu otrzymaliśmy "Diunę" i "Matrix Zmartwychwstania". A przecież WarnerMedia niedawno wprowadziło na wielki ekran "Batmana". Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami ma się on pojawić w usłudze do 45 dni po swojej premierze. Oznacza to, że w zaciszu własnego domu legalnie obejrzymy go 19 kwietnia.