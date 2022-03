Zełenski pokazał wstrząsające wideo z wojny. Tak Rosja zmasakrowała Ukrainę

Wołodymyr Zełenski wciąż prosi o "zamknięcie nieba", czyli ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. W wystąpieniu przed amerykańskim Kongresem przypomniał, że rosyjskie siły wystrzeliły już blisko 1000 rakiet i niezliczoną ilość bomb. "To terror, którego Europa nie widziała od 80 lat - prosimy świat o odpowiedź".



Zakaz lotów to główny temat wystąpienia Zełenskiego. Hasło "close the sky over Ukraine" było motywem przewodnim niezwykle poruszającego filmu, który miał uświadomić odbiorcom stopień tragedii, jaka rozgrywa się właśnie na ukraińskich ziemiach.