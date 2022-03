"Wywalony na zbity pysk" - Cejrowski płacze, że go banują. Trzeba było nie gadać językiem ruskiego trolla

Wojciech Cejrowski w pocie czoła pracuje na status persona non grata. Na wypowiedzi tego podróżnika, pisarza, dziennikarza i prezentera coraz trudniej przymknąć oko - nic dziwnego, że kolejne instytucje postanawiają się od niego odciąć. W ostatnim czasie odwołać jego występ (lub też, jak określił to sam zainteresowany, "wywalić na zbity pysk") zdecydował się Teatr Jaracza w Łodzi. Podróżnik miał pojawić się również w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - nic z tego. Ponad 1200 osób podpisało skierowaną do organizatorów petycję z żądaniem rezygnacji z współpracy.



Teraz przyszedł czas na sieć Multikino. We wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim Cejrowski miał wystąpić ze stand-upem "Prawo dżungli" (i powtórzyć pokaz w Poznaniu i Krakowie), ostatecznie jednak włodarze Multikina ogłosili, że nie popierają wypowiedzi pisarza - w trosce o swoich klientów agencja Stao postanowiła rozwiązać umowę.



Z kolei z anteny III Programu Polskiego radia zniknęła prowadzona przez Cejrowskiego "Audycja podzwrotnikowa"; rzeczniczka Trójki przekazała "Pressowi", że stacja nadaje obecnie materiały "związane z bieżącą sytuacją", więc brak programu podróżnika wynika z konieczności wprowadzenia zmian w ramówce. Przedstawiciele stacji dotychczas nie udzielili odpowiedzi na pytanie, czy audycja powróci w przyszłości.