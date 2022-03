Przepis na "Nasza bandera znaczy śmierć" jest prosty i dobrze nam już znany. Twórcy biorą na warsztat wyświechtaną i dawno przebrzmiałą konwencję gatunkową, po czym stawiają ją na głowie. Serial HBO Max robi więc z narracją o piratach, to samo co "Co robimy w ukryciu" zrobiło ze schematem opowieści o wampirach - wyśmiewa ją z pastiszowym urokiem. Protagonista jest bowiem całkowitym przeciwieństwem pirackich bohaterów wiele dekad temu granych przez Douglasa Fairbanksa, Errola Flynna czy Burta Lancastera.



To nie awanturnicze życie wybrało Stede'a Bonneta, tylko on wybrał awanturnicze życie. Zamożny właściciel ziemski pewnego razu po prostu porzucił swoją rodzinę i postanowił wypłynąć w morze, aby rozkoszować się pirackimi rozbojami. Co innego, że zupełnie się do tego nie nadaje. Gdzie mu stawać do widowiskowych pojedynków, skoro jako dziecko nie mógł nawet patrzeć, jak ojciec zabija gęś. Dlatego teraz napada na małe łodzie rybackie, których abordaż kończy się zdobyciem niezbyt imponującej roślinki.