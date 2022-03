Fani Kuby Wojewódzkiego wściekli na nowy odcinek. Obwiniają Łukasza Garlickiego

Kuba Wojewódzki nie od dziś lubi zapraszać do swojego programu osoby kontrowersyjne i mające coś do powiedzenia. W ostatnich tygodniach na jego kanapie zasiedli m.in. Jaś Kapela opowiadający o byciu lewakiem i biciu się z prawakami, raper Sobel i Kasia Sochack czy Jakub Żulczyk otwarcie mówiący o swoim konflikcie z prezydentem Dudą. Wbrew zapewnieniom Wojewódzkiego nie da się natomiast ukryć, że jego talk show ma też często za zadanie promować nowości TVN-u. Podobnie było tym razem.



We wtorkowy wieczór mieliśmy zresztą do czynienia z sytuacją w jakimś sensie ekstremalną, bo Kuba Wojewódzki zorganizował "Benefis Brzyduli", czyli spotkanie z obsadą serialu będącego na antenie stacji najpierw w latach 2008-2009, a ostatnio od 2020 roku. Nie sposób więc tutaj mówić o jakiejkolwiek świeżości tematu. Gości też było więcej niż zwykle (w studiu pojawili się Małgorzata Socha, Julia Kamińska, Katarzyna Ankudowicz, Mariusz Zaniewski i Łukasz Garlicki), co siłą rzeczy uniemożliwiało wejście w jakąś głębszą dyskusję. Nie tak bardzo jednak jak postawa Garlickiego.