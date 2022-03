Raz próbowano mnie pobić. Osoba decyzyjna. Za to, że ja po prostu powiedziałam dowcip. Próbowałam coś obśmiać. Jestem taką osobą, która, jak są sytuacje graniczne, takie trudne, to bardzo często próbuje to wziąć w jakiś cudzysłów, żeby rozluźnić atmosferę. Ten ktoś chyba nie zrozumiał dowcipu, ale potem się zreflektował. Kiedy potem rozmawiałam z osobą, która ze mną była w tym pokoju, bo to było w pokoju redakcyjnym, mówię: "Słuchaj, czy ty widzisz, co on zrobił?" Ona mówi: "On tak ma". A ja: "Czyli rzuca się na ludzi, tak?".