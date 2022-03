Mężczyzna w ciąży i jedność ras - tak Apple promuje równość nowymi emoji

Jak wiadomo, od 2019 roku emoji mają wskazywać na równość płci - dlatego też wśród nowych ikonek znajdziemy mężczyznę i neutralną płciowo osobę w ciąży oraz osobę neutralną płciowo w koronie. O projektach podobnych grafik wiemy już od pewnego czasu - Konsorcjum Unicodem (organizacja non-profit z siedzibą w Kalifornii) podkreślało, że założeniem kolejnej aktualizacji był kolejny krok na drodze do neutralności i ukłon w stronę środowisk mniejszości seksualnych.



Co ciekawe, wizerunek mężczyzny w ciąży miał pojawić się już w 2019 roku - to jedna z wielu emotikon będących odpowiedzią na świadome i inkluzywne korzystanie z takiej formy komunikacji międzyludzkiej.



Za najważniejszego współtwórcę emoji w tej formie, jaką dziś znamy, uznaje się Japończyka Shigekata Kurita pracującego dla NTT DoCoMo. To właśnie on jako pierwszy zaproponował dodanie emotki serca do pagerów dwadzieścia lat temu. Po wzroście zainteresowania tą funkcją, zdecydował się wprowadzić ją do mobilnej i internetowej komunikacji.