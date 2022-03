Scenariusz prawie gotowy, ale premiera może się opóźnić. Co już wiemy o "Diunie 2"?

Wiemy już, że "Diuna 2" powstanie. Co chwilę pojawiają się nowe informacje na temat zbliżającej się produkcji. Scenariusz "Diuny 2" jest już niemal gotowy, ale szczegółów dotyczących fabuły możemy się na razie jedynie domyślać. Nie brakuje za to doniesień castingowych i planowanej daty premiery. Sprawdzamy, co do tej pory ujawniono na temat nadchodzącego widowiska science fiction.