Prowadzenie restauracji jest dla dwójki głównych bohaterów rodzajem terapii. Dzięki temu mogą przepracować swoje problemy, a może nawet, jak od samego początku podpowiadają twórcy, znaleźć prawdziwą miłość. Bo "Czarne oczy Marilyn" to feel-good-movie ze wszystkimi możliwymi kliszami. On wręcz obnosi się swoją sztampową fabułą, ale twórcy umiejętnie zmieniają wektor naszych oczekiwań z tego co się wydarzy, na to jak się zdarzy. Mamy co prawda do czynienia z komedią romantyczną prowadzoną na pełnych obrotach, ale ciągle wprowadzany kicz zaraz jest równoważony przez umiejętną konstrukcję świata przedstawionego.