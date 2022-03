Beacie Kozidrak nie spodobał się wyrok za jazdę pod wpływem, więc wniosła sprzeciw. A teraz nie przyszła na rozprawę

Sąd pewnie mógłby wydać wyrok bez niej, na podstawie dokumentów i rozmów ze świadkami, ale widocznie chciał posłuchać, co wokalistka Bajmu ma na swoją obronę. Szczególnie że to tak naprawdę jej powinno zależeć na tym, by przekonać sąd do złagodzenia kary.



Nie wiemy, dlaczego Beata Kozidrak nie stawiła się w sądzie. Możliwe, że się rozchorowała, bo nie wyobrażam sobie, by miała zapomnieć lub specjalnie nie przyjść, skoro to ona się odwołuje od wyroku. Nie jest też prawdą, że powodem była impreza Marcina Gortata w USA, jak uważają niektórzy.